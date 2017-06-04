Следствие считает, что к атакам в Лондоне причастны только трое террористов

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Спецслужбы считают, что организаторами субботнего теракта в Лондоне были лишь трое, и за ними не стоит кто-либо еще, сообщает газета Guardian.

"Разведслужбы и полиция на утреннем совещании у премьер-министра выступили против повышения уровня террористической опасности в стране, что говорит о том, что они уверены, что никто (кроме трех ликвидированных террористов) больше не стоит за терактом. После взрыва в Манчестере уровень угрозы был поднят с серьезного до критического, так как спецслужбы не были уверены, что террорист-смертник Салман Абеди действовал один", — отмечает издание.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.