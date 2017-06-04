Следствие считает, что к атакам в Лондоне причастны только трое террористов

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Спецслужбы считают, что организаторами субботнего теракта в Лондоне были лишь трое, и за ними не стоит кто-либо еще, сообщает газета Guardian.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.