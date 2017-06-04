Британия снова под ударом: жертвами теракта в Лондоне стали семь человек

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Третий за два с половиной месяца теракт в Великобритании унес жизни семи человек, почти полсотни получили ранения. Полиция ликвидировала трех террористов, однако, по словам мэра британской столицы Садика Хана, вероятность новых подобных инцидентов в стране остается "очень высокой".

Что произошло

В качестве цели для атак в ночь на воскресенье террористы выбрали пешеходов в центре в центре Лондона: сначала они на микроавтобусе наехали на людей на Лондонском мосту, который ведет в деловой округ Сити, а затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

По последним данным, при атаке погибли семь человек, еще 48 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших. Уже известно, что среди раненых есть четыре гражданина Франции, а также один австралиец. По предварительным данным, граждане России в теракте не пострадали.

Троих предполагаемых преступников, на которых, как заявили в Скотланд-Ярде, были надеты муляжи поясов смертника, застрелили полицейские. Личности злоумышленников пока не установили, ответственность за теракт также пока никто не взял. В лондонской полиции, тем не менее, проверяют, мог ли быть причастен к этой атаке кто-то еще.

Власти Лондона признают, что уровень террористической угрозы в столице остается серьезным. "Мы все должны проявлять бдительность", — подчеркнул лондонский градоначальник. Он также сообщил, что полиция планирует усилить патрули на улицах.

Слова поддержки

Мировые лидеры уже выразили соболезнования британскому народу. Со словами поддержки выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Американский лидер Дональд Трамп со своей стороны предложил помощь в расследовании атаки. Солидарность с Великобританией также выразили в Швеции, Норвегии, Японии, Молдавии, ОАЭ, а в руководстве ЕС и НАТО, МИД Южной Кореи.

Осудил теракт и президент России Владимир Путин. Это преступление "потрясает своей жестокостью и цинизмом", говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. При этом он выразил уверенность, что "общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь заявил, что Россия готова сотрудничать с Британией и с остальными странами Запада в борьбе с терроризмом.

"Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы. Там, у первоисточника, и здесь, в наших странах. Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?" — написал российский парламентарий в Facebook.

По той же схеме

Наезд на пешеходов стал частой схемой нападения террористов по всему миру. В Лондоне уже была подобная атака — 22 марта Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем доехал до здания парламента, где вышел из машины с ножом и смертельно ранил полицейского. При этом теракте погибли пять человек, десятки получили ранения.

Крупнейшим инцидентом стал теракт в Ницце в День взятия Бастилии в прошлом году. Во время фейерверка в честь национального праздника грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров Английской набережной, кроме того, нападавший открыл стрельбу. Жертвами этой атаки стали 84 человека.

В самом конце прошлого года в Берлине грузовик протаранил ярмарку. Тогда погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Водитель автомобиля, 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в розыск, а затем — убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*.

В апреле этого года в центре Стокгольма на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов, а затем въехал в витрину одного из магазинов. Погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Подозреваемого удалось задержать — им оказался гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который признался в совершении преступления.

© REUTERS / Neil Hall Полиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту © REUTERS / Neil Hall Полиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту

Выборы по плану

Несмотря на теракты, британские власти заверяют, что не будет переносить или отменять внеочередные парламентские выборы — Тереза Мэй заявила, что голосование, как и планировалось, пройдет 8 июня.

Однако как правящая Консервативная партия, так и оппозиционная Лейбористская заявили, что на сегодня приостанавливают предвыборную кампанию. Их примеру последовала Шотландская национальная партия, а Партия независимости (UKIP) отказалась это сделать.

Не исключено, что последние террористические атаки могут в той или иной степени сказаться на результатах выборов. Когда Мэй в апреле объявляла о досрочных выборах, Консервативную партию, согласно опросам, поддерживали 48% населения, а их основных конкурентов лейбористов — 24%. После теракта в Манчестере разрыв стал резко сокращаться и несколько дней назад достиг минимального показателя в три процентных пункта.

Нынешний теракт может привести Мэй, которая в прошлом возглавляла МВД, к политической катастрофе. Оппозиция и так обвиняет премьера, что она виновата в ухудшении ситуации в сфере безопасности. После теракта в Манчестере Мэй объявила о максимальном, критическом, уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь к обеспечению безопасности армию. Однако уже через несколько дней уровень угрозы вновь понизили, и ровно через неделю после этого в центре Лондона произошла новая атака.