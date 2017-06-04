Глава МВД Италии созвал экстренное заседание Антитеррористического комитета

РИМ, 4 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Министр внутренних дел Италии Марко Миннити в связи с терактом в Лондоне созвал в воскресенье внеочередное заседание национального Антитеррористического комитета стратегического анализа, сообщило МВД.

Участие в экстренном совещании, которое начнется в 18.00 (19.00 мск) в МВД, примут руководители всех правоохранительных органов и спецслужб Италии.

Предыдущее экстренное заседание комитета по антитеррору прошло в конце мая после теракта в Манчестере в преддверии саммита "Семерки" на Сицилии. По итогам совещания было принято решение усилить меры безопасности в стране, оставив "высоким" уровень террористической угрозы.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Итальянские власти пытаются выяснить, есть ли среди пострадавших граждане Италии, для этого МИД страны открыл специальную горячую линию.

Глава правительства Италии Паоло Джентилони в своем Twitter выразил солидарность с британским правительством, подтвердив "общее обязательство по борьбе с терроризмом". Министр иностранных дел страны Анджелино Альфано заявил, что Италия потрясена и огорчена в связи с этим подлым нападением и чувствует единство с родными пострадавших и погибших.