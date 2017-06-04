Кадыров готов проконсультировать Европу по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов проконсультировать Европу по вопросам борьбы с терроризмом, и призвал западные страны обеспечить безопасность своих граждан и иностранных туристов.

"Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили. Поддержка террористов, как весь мир видит, оборачивается для жителей стран Европы постоянным страхом смерти и смертью", — написал он в своем канале в Telegram

По его словам, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют "особое внимание" Чечне, в их государствах происходят теракты. "Страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу. Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы", — отметил он в сообщении.

Глава Чечни выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в Европу. Он обратился к европейскому руководству с требованием обеспечить безопасность туристов и проживающих на территории Европы чеченцев. Кадыров также принес глубокие соболезнования в связи с терактом в Великобритании.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.