Кадыров готов проконсультировать Европу по борьбе с терроризмом
11:4504.06.2017
(обновлено: 11:49 04.06.2017)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов проконсультировать Европу по вопросам борьбы с терроризмом, и призвал западные страны обеспечить безопасность своих граждан и иностранных туристов.
"Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили. Поддержка террористов, как весь мир видит, оборачивается для жителей стран Европы постоянным страхом смерти и смертью", — написал он в своем канале в Telegram
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По его словам, пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России и уделяют "особое внимание" Чечне, в их государствах происходят теракты. "Страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу. Активно уделяя внимание другим странам, они совсем забыли про себя, про своих людей, про свои проблемы", — отметил он в сообщении.
Глава Чечни выразил обеспокоенность за жизнь россиян, находящихся в Европе и призывал всех жителей Чечни максимально ограничить свои поездки в Европу. Он обратился к европейскому руководству с требованием обеспечить безопасность туристов и проживающих на территории Европы чеченцев. Кадыров также принес глубокие соболезнования в связи с терактом в Великобритании.
Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.