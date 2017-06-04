Число жертв терактов в Лондоне выросло до семи человек

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв ночных терактов в Лондоне возросло до семи, почти 50 человек ранены, сообщила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.

Ранее сообщалось о шести погибших.

"При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией… Расследование идет быстро, мы располагаем значительными ресурсами", — сказала Дик на пресс-конференции.

Среди пострадавших есть иностранцы: как минимум один австралиец и четверо граждан Франции, один из которых получил серьезные ранения.

Целью атаки террористов стал Лондонский мост в центре британской столицы, и расположенный рядом рынок Боро.

"Схема инцидента ясна — автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение восьми минут. Мы уверены, что атаковавших было трое и они мертвы", — рассказала глава Скотланд-Ярда.

По ее словам, полиция увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона на ближайшие дни.