Число жертв терактов в Лондоне выросло до семи человек
11:3604.06.2017
(обновлено: 11:56 04.06.2017)
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ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв ночных терактов в Лондоне возросло до семи, почти 50 человек ранены, сообщила глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.
Ранее сообщалось о шести погибших.
"При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Трое террористов ликвидированы полицией… Расследование идет быстро, мы располагаем значительными ресурсами", — сказала Дик на пресс-конференции.
Среди пострадавших есть иностранцы: как минимум один австралиец и четверо граждан Франции, один из которых получил серьезные ранения.
Целью атаки террористов стал Лондонский мост в центре британской столицы, и расположенный рядом рынок Боро.
"Схема инцидента ясна — автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение восьми минут. Мы уверены, что атаковавших было трое и они мертвы", — рассказала глава Скотланд-Ярда.
По ее словам, полиция увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона на ближайшие дни.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.