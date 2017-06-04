Путин выразил соболезнования в связи с терактом в центре Лондона
11:3004.06.2017
(обновлено: 13:37 04.06.2017)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактами в Лондоне.
"Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом", — говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
При этом Путин выразил уверенность, что общим ответом на теракты должно стать наращивание усилий в борьбе с терроризмом.
Также российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В ночь на воскресенье трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту в центре британской столицы, а затем вышли из машины на рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все троих ликвидировали полицейские. По последним данным, жертвами атак стали семь человек, 48 получили ранения. Это третий теракт в Великобритании за последние три месяца.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.