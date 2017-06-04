Полиция Лондона призвала предоставить фотографии и видео с мест терактов
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Национальный совет руководителей полиции опубликовал призыв предоставить фотографии и видеозаписи с мест двух терактов в британской столице — Лондонского моста и рынка Боро.
"Все, у кого есть изображения или видеозаписи инцидентов на Лондонском мосту и рынке Боро, пожалуйста, окажите содействие полиции, загрузив их (материалы — ред.)", — говорится в сообщении подразделения национальной полиции по борьбе с терроризмом в Twitter.
"Пожалуйста, используйте этот сайт для того, чтобы загрузить цифровые фотографии и видеофайлы, которые имеют отношение к призыву полиции об изображениях. Вы можете загружать изображения, которые были сняты при помощи мобильных телефонов, цифровыми фотоаппаратами или видеокамерами", — говорится в призыве полиции.
Отмечается, что в связи с тем, что ожидается поступление большого объема материалов, не все пользователи могут получить ответ.
Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. По данным службы скорой помощи Лондона, 48 человек доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.