Полиция Лондона призвала предоставить фотографии и видео с мест терактов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Национальный совет руководителей полиции опубликовал призыв предоставить фотографии и видеозаписи с мест двух терактов в британской столице — Лондонского моста и рынка Боро.

"Все, у кого есть изображения или видеозаписи инцидентов на Лондонском мосту и рынке Боро, пожалуйста, окажите содействие полиции, загрузив их (материалы — ред.)", — говорится в сообщении подразделения национальной полиции по борьбе с терроризмом в Twitter.

If you have any images or videos of #LondonBridge or #BoroughMarket incidents they can be shared with police here https://t.co/FWxa8bDUsr — City Police (@CityPolice) 4 июня 2017 г.

​

"Пожалуйста, используйте этот сайт для того, чтобы загрузить цифровые фотографии и видеофайлы, которые имеют отношение к призыву полиции об изображениях. Вы можете загружать изображения, которые были сняты при помощи мобильных телефонов, цифровыми фотоаппаратами или видеокамерами", — говорится в призыве полиции.

Отмечается, что в связи с тем, что ожидается поступление большого объема материалов, не все пользователи могут получить ответ.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. По данным службы скорой помощи Лондона, 48 человек доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.