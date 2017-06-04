Россия готова бороться с терроризмом вместе с Британией, заявил Косачев

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией и с остальными странами запада в борьбе с терроризмом.

По его словам, теракт в центре Лондона ужасающе жесток и совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект. Косачев считает, что террористам уже не достаточно жертв, "их действия были хорошо срежиссированы и растянуты — во времени и в пространстве — с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей".

Британия третий раз за последние месяцы становится целью террористов, и это уже не просто стечение обстоятельств, считает российский сенатор. По его словам, террористы бьют по стране, "чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни; политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной, заслуживающей возмездия".

"Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы. Там, у первоисточника, и здесь, в наших странах. Сколько еще должно случиться трагедий, чтобы у наших потенциальных союзников в противодействии террору наконец-то поменялось сознание? Или, скорее, мировосприятие?" — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, более 30 пострадавших были госпитализированы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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