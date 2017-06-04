Лондонская полиция заявила, что жертвами терактов стали шесть человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Лондонская полиция полагает, что в ночных терактах в Лондоне погибли шесть человек.

"На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли… По меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть лондонских больниц", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция ранее подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

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