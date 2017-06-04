Трамп предложил Мэй помощь в расследовании теракта в Лондоне

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактами в Лондоне и предложил помощь в расследовании преступлений, сообщает пресс-служба Белого дома.
Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на расположенном рядом рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция подтвердила гибель двух человек, как минимум 20 пострадавших были доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
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