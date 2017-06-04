Лондонский таксист рассказал, как пытался остановить нападавших террористов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Водитель лондонского такси, ставший свидетелем теракта в британской столице, рассказал, как пытался остановить нападавших на людей с ножами на Лондонском мосту.

В эфире радио LBC таксист по имени Крис сообщил, что хотя не видел момента, когда микроавтобус на мосту наехал на пешеходов, он стал очевидцем всех последующих событий.

"Три мужчины вышли из машины с длинными ножами, 12 дюймов (около 30 сантиметров) в длину, и разошлись вдоль Боро-Хай-стрит, нападая на людей без разбора", — вспоминает таксист.

Он рассказал, как повернулся к своему пассажиру и сказал, что сейчас собьет одного из нападавших.

"Я собирался протаранить его. Я развернулся и попробовал, но он обошел меня", — рассказал водитель. Сразу затем на место подоспели полицейские, добавил Крис.

Крис описал нападавшего как высокого мужчину с коротко стриженной головой и бородкой. По его словам, все трое злоумышленников имели средиземноморский тип внешности.

Другие собеседники радиостанции сообщили, что видели людей, лежащих на улице, слышали крики пострадавших, наблюдали за полицейскими, вооруженными дубинками и пистолетами.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. В связи с прошлым терактом, произошедшим 22 мая в Манчестере, премьер-министр Тереза Мэй на несколько дней объявила высший уровень террористической угрозы, что позволило подключить к обеспечению безопасности ключевых объектов страны армию. Неделю назад уровень угрозы вновь был понижен.

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