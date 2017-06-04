Лондонский таксист рассказал, как пытался остановить нападавших террористов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Водитель лондонского такси, ставший свидетелем теракта в британской столице, рассказал, как пытался остановить нападавших на людей с ножами на Лондонском мосту.LBC таксист по имени Крис сообщил, что хотя не видел момента, когда микроавтобус на мосту наехал на пешеходов, он стал очевидцем всех последующих событий.
"Три мужчины вышли из машины с длинными ножами, 12 дюймов (около 30 сантиметров) в длину, и разошлись вдоль Боро-Хай-стрит, нападая на людей без разбора", — вспоминает таксист.
Он рассказал, как повернулся к своему пассажиру и сказал, что сейчас собьет одного из нападавших.
Крис описал нападавшего как высокого мужчину с коротко стриженной головой и бородкой. По его словам, все трое злоумышленников имели средиземноморский тип внешности.
Другие собеседники радиостанции сообщили, что видели людей, лежащих на улице, слышали крики пострадавших, наблюдали за полицейскими, вооруженными дубинками и пистолетами.
За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>