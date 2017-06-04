Новые теракты в Лондоне: двое погибших, подробности неизвестны

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. В ночь на воскресенье в Лондоне – на Лондонском мосту и на рынке района Боро — произошли два инцидента, которые власти страны и силовые ведомства расценили как теракты. Еще одно ЧП этого вечера, произошедшее в районе Воксхолл, не было признано терактом.
В субботу поздно вечером полиция сообщила о двух инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Позже поступили сообщения о ЧП в Воксолле.
Жертвы
"Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека", — сказал РИА Новости по телефону представитель полиции.
Однако СМИ сообщают о разном количестве погибших – от одного до семи.
Премьер назвала атаки терактом
"Я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент рассматривается как потенциальный акт терроризма", — говорится в заявлении премьера.
Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.
"Премьер вернулась на Даунинг-стрит, где для ее будет проведены брифинги с представителями силовых ведомств… Да, я не исключаю, что по итогам может быть приято решение о приостановке предвыборной кампании из-за того, что произошло. Но сейчас говорить об этом рано", — сказал РИА Новости источник в канцелярии премьера.
Россияне не пострадали
"По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего к нам никто не обращался", — сказал собеседник агентства.
Нападения были спланированы
"Мы пока не знаем всех деталей, но это было спланированным и подлым нападением на ни в чем не повинных лондонцев и гостей города, наслаждавшихся субботним вечером. Я самым решительным образом осуждаю это. Никаких оправданий таким варварским деяниям быть не может", — говорится в заявлении мэра.
Хан, выразив соболезнования всем, кого затронули теракты, призвал лондонцев сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Он также сообщил, что в воскресенье утром примет участие во встрече чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого войдут представители правительства, полиции и спецслужб. Возглавит заседание премьер Тереза Мэй.
В преддверии выборов
После теракта в Манчестере разрыв стал резко сокращаться, несколько дней назад достигнув минимального показателя в три процентных пункта.
Три теракта за 2,5 месяца
Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.
Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.
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