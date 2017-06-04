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В мире

Новые теракты в Лондоне: двое погибших, подробности неизвестны

Сюжет:
Серия нападений в Лондоне (46)
04:5304.06.2017
(обновлено: 04:56 04.06.2017)
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© REUTERS / Neil HallПолиция выводит людей с места нападения на Лондонском мостуПолиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту
© REUTERS / Neil Hall

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. В ночь на воскресенье в Лондоне – на Лондонском мосту и на рынке района Боро — произошли два инцидента, которые власти страны и силовые ведомства расценили как теракты. Еще одно ЧП этого вечера, произошедшее в районе Воксхолл, не было признано терактом.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о двух инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Позже поступили сообщения о ЧП в Воксолле.

© AP PhotoВертолет садится на место ЧП на Лондонском мосту
© AP Photo
Вертолет садится на место ЧП на Лондонском мосту

Жертвы

Экстренные службы на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017 //
© REUTERS / Hannah McKay
В Лондоне рассказали о количестве госпитализированных из-за терактов
Управление полиции Лондона, по данным на 04.00 мск, подтвердило гибель двух человек.

"Скотланд-Ярд в настоящее время может подтвердить, что погибли два человека", — сказал РИА Новости по телефону представитель полиции.

Однако СМИ сообщают о разном количестве погибших – от одного до семи.

Премьер назвала атаки терактом

Усиление мер безопасности в Лондоне после серии нападений
© REUTERS / Neil Hall
Лондонский мост, где произошел теракт, закроют на время расследования
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшие в субботу вечером инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

"Я могу подтвердить, что этот ужасный инцидент рассматривается как потенциальный акт терроризма", — говорится в заявлении премьера.

Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.

Полиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту
© REUTERS / Neil Hall
СМИ: полиция произвела два "контролируемых взрыва" на месте ЧП в Лондоне
Мэй в ночь на воскресенье вернулась в свою резиденцию на Даунинг-Стрит, чтобы провести совещания с представителями силовых ведомств по ситуации в Лондоне. Как ожидается, в воскресенье она проведет также экстренное совещание с членами правительства по ситуации в стране.

"Премьер вернулась на Даунинг-стрит, где для ее будет проведены брифинги с представителями силовых ведомств… Да, я не исключаю, что по итогам может быть приято решение о приостановке предвыборной кампании из-за того, что произошло. Но сейчас говорить об этом рано", — сказал РИА Новости источник в канцелярии премьера.

© REUTERS / Neil HallНа месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
На месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

Россияне не пострадали

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Лондонская полиция сохраняет присутствие на местах ЧП
Россиян среди пострадавших в серии ночных ЧП в Лондоне, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии.

"По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего к нам никто не обращался", — сказал собеседник агентства.

Нападения были спланированы

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
США пообещали оказать Британии любую необходимую помощь после ЧП в Лондоне
Мэр Лондона Садик Хан назвал произошедшие в городе теракты "спланированным и подлым нападением" на ни в чем не повинных жителей.

"Мы пока не знаем всех деталей, но это было спланированным и подлым нападением на ни в чем не повинных лондонцев и гостей города, наслаждавшихся субботним вечером. Я самым решительным образом осуждаю это. Никаких оправданий таким варварским деяниям быть не может", — говорится в заявлении мэра.

Хан, выразив соболезнования всем, кого затронули теракты, призвал лондонцев сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Он также сообщил, что в воскресенье утром примет участие во встрече чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого войдут представители правительства, полиции и спецслужб. Возглавит заседание премьер Тереза Мэй.

© REUTERS / Neil HallПолиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

В преддверии выборов

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Скотланд-Ярд призвал жителей Лондона сохранять спокойствие
Теракты в Манчестере и Лондоне могут радикальным образом повлиять на результат предстоящих 8 июня всеобщих выборов. Когда Тереза Мэй в апреле объявляла свое решение провести выборы, опасаться ей было нечего: по опросам, Консервативная партия, в настоящее время располагающая абсолютным большинством в парламенте, должна была еще больше упрочить свои позиции. Тогда правящую партию поддерживали 48% населения, а их основных конкурентов – лейбористов – 24%.

После теракта в Манчестере разрыв стал резко сокращаться, несколько дней назад достигнув минимального показателя в три процентных пункта.

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Лондонская полиция рассказала о трех произошедших инцидентах
Нынешние теракты могут привести Мэй к политической катастрофе. Оппозиция и так обвиняет премьера, в прошлом главу МВД, в том, что она виновата в ухудшении ситуации в сфере безопасности. После событий в Манчестере Мэй объявила о максимальном, критическом, уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы. Тот факт, что ровно через неделю после понижения уровня террористической угрозы в центре Лондона произошли два теракта, может еще больше подорвать доверие населения к премьеру и возглавляемому ею правительству.

Три теракта за 2,5 месяца

На месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Полиция прибыла на рынок рядом с Лондонским мостом, где произошел инцидент
Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

© REUTERS / Hannah McKayПолиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017
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