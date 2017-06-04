Блок мэра Риги Нила Ушакова набирает более 51% на выборах в городскую думу

РИГА, 4 июн — РИА Новости. Блок партий "Согласие" и "Честь служить Риге", возглавляемый мэром Риги Нилом Ушаковым и который на сегодняшний день руководит Рижской думой, лидирует на выборах в думу с 51,69% голосов, свидетельствуют предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

Ранее данные exit-pool показали, что этот блок набирает 42% голосов избирателей – это был самый высокий показатель среди партий, однако он не дал бы блоку большинство мест в думе, что, в свою очередь, означало бы вероятность потери Ушаковым поста мэра.

Перед выборами партии, не поддерживающие Ушакова, заявляли, что не собираются вступать с ним в коалицию. То есть нынешний мэр Риги рисковал не набрать достаточное количество голосов депутатов в поддержку своей кандидатуры на следующий срок на пост главы латвийской столицы. Для получения большинства мест в парламенте (31 из 60) блоку необходимо было набрать не менее 51% голосов избирателей.

Пока что ЦИК обработал данные только с 106 участков из 158. Согласно им, Латвийское объединение регионов является вторым по популярности на выборах — оно набрало 13,38%. Далее следует Новая консервативная партия — 13,12%, Национальное объединение — 9,10% и "Единство" — 6,12%.

Остальные партии пока не преодолели 5-процентного барьера.

В субботу в Латвии прошли выборы в местные органы власти. Латвийцы выбирали 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения, в том числе в Риге, и 110 краях.