Блок мэра Риги Нила Ушакова набирает более 51% на выборах в городскую думу

РИГА, 4 июн — РИА Новости. Блок партий "Согласие" и "Честь служить Риге", возглавляемый мэром Риги Нилом Ушаковым и который на сегодняшний день руководит Рижской думой, лидирует на выборах в думу с 51,69% голосов, свидетельствуют предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии страны.
Перед выборами партии, не поддерживающие Ушакова, заявляли, что не собираются вступать с ним в коалицию. То есть нынешний мэр Риги рисковал не набрать достаточное количество голосов депутатов в поддержку своей кандидатуры на следующий срок на пост главы латвийской столицы. Для получения большинства мест в парламенте (31 из 60) блоку необходимо было набрать не менее 51% голосов избирателей.
Остальные партии пока не преодолели 5-процентного барьера.
В субботу в Латвии прошли выборы в местные органы власти. Латвийцы выбирали 1614 депутатов в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения, в том числе в Риге, и 110 краях.