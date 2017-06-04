Лондонский мост, где произошел теракт, закроют на время расследования

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонский мост, на котором в ночь на воскресенье произошел теракт, будет закрыт для пешеходов и движения транспорта в течение наступающего дня, сообщает мэрия Лондона.

"Мост будет закрыт, расследование случившегося продолжится", — сообщили журналистам представители мэрии.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. В связи с прошлым терактом, произошедшим 22 мая в Манчестере, премьер-министр Тереза Мэй на несколько дней объявила высший уровень террористической угрозы, что позволило подключить к обеспечению безопасности ключевых объектов страны армию. Неделю назад уровень угрозы вновь был понижен.

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