В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Лондоне

НЬЮ-ЙОРК, 4 июн — РИА Новости. Группа оперативного реагирования полиции размещена в Нью-Йорке в местах большого скопления пешеходов, информации об угрозе жителям города нет, сообщили в полиции мегаполиса.

"Конкретной и достоверной информации об угрозах Нью-Йорку на данный момент нет, но наша группа оперативного реагирования размещена в местах большого скопления пешеходов", — заявил глава контртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джеймс Уотерс в официальном Twitter управления.

Он сообщил, что в управлении "внимательно следят за развитием ситуации в связи с инцидентами в Лондоне".

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.

Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

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