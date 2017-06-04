В Нью-Йорке усилили меры безопасности после теракта в Лондоне

НЬЮ-ЙОРК, 4 июн — РИА Новости. Группа оперативного реагирования полиции размещена в Нью-Йорке в местах большого скопления пешеходов, информации об угрозе жителям города нет, сообщили в полиции мегаполиса.
"Конкретной и достоверной информации об угрозах Нью-Йорку на данный момент нет, но наша группа оперативного реагирования размещена в местах большого скопления пешеходов", — заявил глава контртеррористического управления полиции Нью-Йорка Джеймс Уотерс в официальном Twitter управления.
В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.
Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.
За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>