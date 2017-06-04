США осудили теракты в Лондоне

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США осуждают террористические нападения в Лондоне и готовы оказать Великобритании всю необходимую помощь в связи с преступлениями, заявили в госдепартаменте.

"Соединенные Штаты осуждают трусливые нападения сегодняшним вечером на мирных жителей в Лондоне. Как мы понимаем, в настоящее время полиция Великобритании рассматривает их как террористические акты. Соединенные Штаты готовы предоставить любую помощь, которую могут запросить власти Соединенного Королевства", — говорится в сообщении.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. В связи с прошлым терактом, произошедшим 22 мая в Манчестере, премьер-министр Тереза Мэй на несколько дней объявила высший уровень террористической угрозы, что позволило подключить к обеспечению безопасности ключевых объектов страны армию. Неделю назад уровень угрозы вновь был понижен.

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