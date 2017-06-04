СМИ: полиция произвела два "контролируемых взрыва" на месте ЧП в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские СМИ сообщают о двух "контролируемых взрывах", которые полиция произвела на месте ЧП на Лондонском мосту в ночь на воскресенье.

"Полиция произвела два контролируемых взрыва, предположительно, на Лондонском мосту", — сообщает телеканал Sky News

Би-би-си, в свою очередь, сообщает о нескольких взрывах на мосту, а также публикует фотоснимки подозреваемого в совершении террористической атаки, к телу которого прикреплены контейнеры, в которых может содержаться огнеопасное или взрывчатое вещество.

Полиция пока не выступила с официальными заявлениями относительно случившегося.

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