Мэр Лондона назвал совершенные теракты "подлым нападением" на жителей

Полиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту

Полиция выводит людей с места нападения на Лондонском мосту

РИА НОВОСТИ. МЭР ЛОНДОНА НАЗВАЛ ТЕРАКТЫ "СПЛАНИРОВАННЫМ И ПОДЛЫМ НАПАДЕНИЕМ" НА НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ЖИТЕЛЕЙ

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