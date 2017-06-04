Первый министр Шотландии выразила соболезнования жителям Лондона

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила соболезнования тем, кого коснулись очередные теракты в Лондоне.

"Страшные новости из Лондона. Мои мысли со всеми, кого это коснулось", — написала Cтерджен в Twitter.

Dreadful news from London. My thoughts are with all those affected. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 3 июня 2017 г.

​

Соболезнования также выразили лидеры основных партий страны.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Эти события стали третьим терактом в Британии за 2,5 месяца. В связи с прошлым терактом, произошедшим 22 мая в Манчестере, премьер Тереза Мэй на несколько дней объявила высший уровень террористической угрозы, что позволило подключить к обеспечению безопасности ключевых объектов страны армию. Неделю назад уровень угрозы вновь был понижен.

За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>