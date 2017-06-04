США пообещали оказать Британии любую необходимую помощь после ЧП в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты окажут необходимую помощь Великобритании после ночных ЧП в Лондоне, написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Великобритании, мы будем там — мы с вами. Да хранит вас Господь", — написал Трамп.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there — WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2017 г.

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Он также призвал быть "рассудительными, осторожными и жесткими" и вновь подчеркнул, что запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки необходим в качестве "дополнительного уровня безопасности".

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл. Премьер Тереза Мэй назвала это "потенциальными актами терроризма".

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище. Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.

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