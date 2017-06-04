Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян в серии ЧП в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в серии ночных ЧП в Лондоне, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии.

"По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего к нам никто не обращался", — сказал собеседник агентства.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл. Премьер Тереза Мэй назвала это "потенциальными актами терроризма".

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