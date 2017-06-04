В Лондоне две станции метро возобновили работу после инцидента на мосту

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Станция лондонского метро Bank возобновила свою работу, станции London Bridge и Borough, остаются закрытыми после инцидента на Лондонском мосту, говорится в сообщении департамента транспорта Лондона.

Сотрудники департамента вместе с полицией работают на месте происшествия. отмечается в сообщении.

"London Bridge/Borough все еще остаются закрытыми. Мы оказываем экстренную помощь тем, кто занимается расследованием инцидента", — говорится в сообщении департамента транспорта Лондона в микроблоге Twitter.

Департамент транспорта советует пассажирам избегать посещения окрестностей станции.

Ранее сообщалось, что микроавтобус совершил наезд на пешеходов на Лондонском мосту. По информации СМИ, пострадали от 15 до 20 человек. В это же время неизвестный совершил нападение с ножом на ресторан рядом с мостом, есть пострадавшие. Еще один инцидент произошел на рынке Боро, неподалеку от Лондонского моста. В полиции заявили, что занимаются расследованием инцидентов.