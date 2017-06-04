Посол Украины упрекнул Запад в нежелании ужесточать санкции против России

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Allgemeine Zeitung признал, что отношение стран Запада к антироссийским санкциям становится все более критическим.

"На данный момент мы не видим никакого желания, даже в Берлине, усиливать санкции", — сказал он, добавив, что ограничительные меры "должны, по меньшей мере, продлеваться в нынешнем объеме".

Украинский дипломат раскритиковал также визит главы МИД Германии Зигмара Габриэля на Петербургский международный экономический форум. По его словам, "очень сомнительно", что эта поездка "посылает правильный сигнал". При этом Мельник выразил надежду на поддержку со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Страны Запада ввели санкции в отношении России на фоне обострения ситуации в Донбассе, где в апреле 2014 года Киев начал военные действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Москва при этом неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений по его урегулированию, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.