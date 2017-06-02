Путин и глава МИД ФРГ провели встречу в рамках ПМЭФ

Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй

Президент РФ В. Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. День второй

СТРЕЛЬНА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в ходе встречи обсудили российско-германские отношения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В конце рабочего дня в Константиновском дворце Владимир Путин принял министра иностранных дел Германии Габриэля, который прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Обсудили вопросы двусторонних российско-германский отношений", — сказал Песков журналистам.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.