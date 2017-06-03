Макрон призвал Эрдогана освободить задержанного французского фотографа

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана отпустить французского фотографа Матиаса Депардона, задержанного в мае в Турции, передает агентство Франс Пресс.
Французский журналист Матиас Депардон был задержан 8 мая в районе Хасанкейф провинции Батман на юго-востоке страны, куда отправился на съемку по заданию журнала National Geographic. Ему были предъявлены обвинения в пропаганде деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
По информации источников агентства в администрации президента Франции, вопрос о дальнейшей судьбе Депардона был затронут в ходе телефонного разговора Макрона и Эрдогана. "Президент Республики вновь выразил свою озабоченность судьбой французского фотографа", — цитирует агентство источники. Макрон "призвал вернуть господина Депардона во Францию как можно скорее".