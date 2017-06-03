Украинская Генпрокуратура сотрудничает с США по делу Януковича

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США в расследовании уголовных дел в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщило в субботу украинское информагентство УНН.

Дело против Януковича по обвинению в государственной измене с 4 мая рассматривается в Оболонском районном суде Киева. Экс-глава государства также является фигурантом дел о гибели людей во время массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье" под Киевом, а также о хищении госсредств при реализации одного из проектов компании "Укртелеком" — крупнейшего в стране оператора фиксированной телефонной связи.

"В уголовных процессах в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича генпрокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США с помощью предусмотренного уголовным процессуальным кодексом Украины способа (международное сотрудничество)", — цитирует УНН письменный ответ генпрокуратуры на редакционный запрос.

При этом в генпрокуратуре отметили, что вопрос международно-правового сотрудничества между Украиной и США урегулирован договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1998 года, центральными органами по вопросам сотрудничества во время досудебного расследования в уголовном производстве являются генпрокуратура и глава минюста США.

"Учитывая указанное, все запросы украинских органов следствия о правовой помощи по уголовным производствам, адресованные компетентным органам США, направляются генеральной прокуратурой Украины в департамент юстиции США", — приводит издание текст ответа генпрокуратуры.