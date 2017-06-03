Хакеры разместили в Twitter главы МИД Бахрейна угрозы королевской семье

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Связанные с боевиками-шиитами хакеры взломали аккаунт министра иностранных дел Бахрейна Халеда Аль Халифа в Twitter и разместили там угрозы королевской семье, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство, в сообщениях содержались угрозы королевской семье Бахрейна.
Бахрейнские власти продолжают практику лишения подданства шиитских оппозиционеров, которая вызвала волну критики в западных странах. Неделю назад правительство королевства в ответ запрос МВД приняло решение отобрать подданство у известного шиитского духовного лидера Исы Ахмеда Касема, который был в числе основателей крупнейшей оппозиционной партии Персидского залива "Аль-Вифак".