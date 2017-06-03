Хакеры разместили в Twitter главы МИД Бахрейна угрозы королевской семье

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Связанные с боевиками-шиитами хакеры взломали аккаунт министра иностранных дел Бахрейна Халеда Аль Халифа в Twitter и разместили там угрозы королевской семье, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, ранним утром в субботу в микроблоге Халифа в Twitter были опубликованы видео и фотографии. Как сообщается, некоторые из материалов содержали логотип шиитской оппозиционной группировки "Сарая Мухтар" (Бригады Мухтара), сторонники которой неоднократно призывали через соцсети к выступлениям против властей и сил безопасности Бахрейна, а также не раз нападали на сотрудников полиции.

Как сообщает агентство, в сообщениях содержались угрозы королевской семье Бахрейна.

Власти Бахрейна пока никак не прокомментировали случившиеся.

Бахрейнские власти продолжают практику лишения подданства шиитских оппозиционеров, которая вызвала волну критики в западных странах. Неделю назад правительство королевства в ответ запрос МВД приняло решение отобрать подданство у известного шиитского духовного лидера Исы Ахмеда Касема, который был в числе основателей крупнейшей оппозиционной партии Персидского залива "Аль-Вифак".