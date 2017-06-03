Япония высоко оценила резолюцию СБ ООН, расширяющую санкции против КНДР

ТОКИО, 3 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обнародовал комментарий в связи с новой резолюцией Совета безопасности ООН, которая расширяет санкции против КНДР.

"Япония высоко оценивает то, что Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2356, которая расширяет санкции в ответ на продолжающиеся пуски баллистических ракет и другую деятельность КНДР. Совершенно неприемлемо, что КНДР продолжает провокации, не обращая внимания на неоднократные предупреждения мирового сообщества. Япония призывает КНДР строго выполнять резолюцию 2356 и других, и воздержаться от любых дальнейших провокаций, таких как ядерные испытания или пуск баллистических ракет", — говорится в документе.

Премьер-министр отметил также, что и Япония внесла свой вклад в принятие резолюции "в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей, Китаем и Россией".

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.