Мэй не стала опровергать слухи о возможных отставках после выборов

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Британский премьер-министр Тереза Мэй не стала опровергать слухи о возможной отставке главы МИД Бориса Джонсона и министра финансов Филипа Хаммонда после внеочередных выборов в парламент, которые состоятся 8 июня. Она также не стала гарантировать сохранение министрами своих позиций, отвечая на вопросы в интервью изданию Financial Times.

"Я считаю, Филип Хаммонд сделал очень хорошую работу на посту канцлера (казначейства — ред.)", — сказала она.

Также она отказалась говорить, сохранит ли свой пост глава британского МИД Борис Джонсон в случае победы консервативной партии на выборах.

Ранее в пятницу издания Times Telegraph сообщили со ссылкой на источники в правящей партии, что вместо Хаммонда на пост министра финансов после выборов может быть назначена глава МВД Великобритании Амбер Радд, а вместо Джонсона — министр по Brexit Дэвид Дэвис.

Позже в пятницу Хаммонд отказался комментировать СМИ слухи о возможной отставке, заявив, что хотел бы сохранить свой пост.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.