Глава Минздрава Украины предложила "перестать врать" о бесплатной медицине

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное Фото.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное Фото.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун признала, что медицина в стране не бесплатная, хотя власти декларируют, что это не так, передает телеканал "112 Украина".

"Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все, — заявила Супрун на брифинге после заседания Национального совета реформ. — Мы должны перестать врать".

Супрун представила законопроект о медицинской реформе, предусматривающий государственное финансирование экстренной помощи и совместную оплату лечения в случае, если у человека имеется возможность оплачивать медицинские услуги. "Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств", — сказала она.

Супрун уточнила, что, согласно внесенному законопроекту, перечень предоставляемых медицинских услуг и объем выделяемого государством финансирования будут ежегодно определяться правительством страны.

"Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии", — пояснила она.