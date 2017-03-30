Больше половины граждан Украины живут за чертой бедности, рассказали в ООН

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости. Около 60% населения Украины находится ниже черты бедности, заявил постоянный представитель программы развития ООН на Украине Нил Уокер.

Ранее Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%. По данным Госслужбы занятости, около 1,8 миллиона человек на Украине остаются безработными, девять человек претендуют на одну вакансию.

"Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", — сказал Уокер, которого в четверг цитирует информагентство УНИАН.

Повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен (около 57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен (около 118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1700 гривен (около 62 долларов).