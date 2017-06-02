Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

По его словам, страны поддерживают диалог на международных площадках — ООН, G20, однако фундамент взаимного сотрудничества разрушен.

При этом ситуация, когда сворачиваются контакты, не устраивает ни российский, ни американский бизнес. Путин отметил, что прочные двусторонние торговые связи могут обеспечить страховочную сетку от колебаний политической конъюнктуры.

После этого российский лидер обратился к американскому бизнесу, призвав его помочь восстановить диалог между странами.

Глава государства заверил, что Москва продолжит диалог с президентом США Дональдом Трампом по нормализации двусторонних отношений. Однако для этого Вашингтону нужна будет политическая воля.