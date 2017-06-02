"Авианосец будущего": ВМС США получили самый дорогой военный корабль в мире

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, говорится в заявлении американских военно-морских сил. Приемные испытания корабля состоялись 26 мая.
USS Gerald R. Ford обошелся США примерно в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире.
Согласно открытым данным, новый авианосец не уступает по боевым возможностям своим предшественникам, однако обладает более высоким уровнем автоматизации, что позволило сэкономить на экипаже. Кроме того, конструкторы внедрили ряд новых технологий, в том числе и элементы стелс-технологии (позволяет снизить заметность корабля для радиолокаторов).
Проблемы корабля
Военные предполагали, что строительство Gerald R. Ford завершится в сентябре 2014 года, однако эти сроки не раз переносили.
В июле прошлого года в СМИ попал отчет Пентагона, в котором говорилось, что у корабля есть множество проблем. В частности, трудности возникли при посадке и взлете самолетов с палубы авианосца.
"Если эти проблемы не будут решены, они существенно ограничат возможности CVN-78 по ведению боевых действий", — указал тогда в докладе директор оперативного тестирования Пентагона Майкл Гилмор.
После этого принятие корабля на вооружение перенесли с осени 2016 года на весну 2017-го.
При этом в феврале прошлого года старший научный сотрудник Center for the National Interest Гарри Казианис в своей статье для журнала National Interest отмечал, что корабль может устареть раньше ввода в строй.
"Боюсь, если мы не оснастим самое дорогое вооружение США техникой, которая необходима для нанесения ударов на дальние расстояния, авианосец может присоединиться к кораблям прошлого в качестве плавучего музея быстрее, чем хотелось бы", — писал Казианис.
У кого самый большой авианосный флот
Современные авианосцы используются в качестве подвижного аэродрома в открытом море. Главной ударной силой кораблей этого типа является палубная авиация. Кроме того, все авианосцы способны нести ядерное или ракетное вооружение.
Американцы использовали авианесущие группы во всех конфликтах, в которых участвовали.
Собственными авианосцами также располагают Великобритания, Италия, Испания, Индия, Франция, Бразилия, Таиланд, Китай, Япония, Египет и Южная Корея. Так, например, Китай в конце апреля спустил на воду первый авианосец собственной постройки — Type 001A.
В ноябре прошлого года самолеты Су-33 совершили первые боевые вылеты с палубы "Адмирала Кузнецова" и нанесли удар по позициям террористов в Сирии. С тех пор крейсер не раз привлекался к боевым операциям.
США будут наращивать флот
В середине мая начальник штаба ВМС Джон Ричардсон заявил, что для того, чтобы конкурировать с другими странами, США должны наращивать свой флот.
По словам военного, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон сослался на то, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях.
Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".
"Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель — это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли", — добавил адмирал.
По словам Ричардсона, новой целью должно стать число в 355 кораблей.