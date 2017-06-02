"Авианосец будущего": ВМС США получили самый дорогой военный корабль в мире

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, говорится в заявлении американских военно-морских сил. Приемные испытания корабля состоялись 26 мая.

Военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

USS Gerald R. Ford обошелся США примерно в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире.

Согласно открытым данным, новый авианосец не уступает по боевым возможностям своим предшественникам, однако обладает более высоким уровнем автоматизации, что позволило сэкономить на экипаже. Кроме того, конструкторы внедрили ряд новых технологий, в том числе и элементы стелс-технологии (позволяет снизить заметность корабля для радиолокаторов).

Проблемы корабля

Строительство новейшего корабля, которое СМИ окрестили "авианосцем будущего" началось еще в 2009 году. Планировалось, что Gerald R. Ford заменит в строю авианосец Enterprise, который стоит на вооружении с 1961-го.

Военные предполагали, что строительство Gerald R. Ford завершится в сентябре 2014 года, однако эти сроки не раз переносили.

В июле прошлого года в СМИ попал отчет Пентагона, в котором говорилось, что у корабля есть множество проблем. В частности, трудности возникли при посадке и взлете самолетов с палубы авианосца.

"Если эти проблемы не будут решены, они существенно ограничат возможности CVN-78 по ведению боевых действий", — указал тогда в докладе директор оперативного тестирования Пентагона Майкл Гилмор.

После этого принятие корабля на вооружение перенесли с осени 2016 года на весну 2017-го.

При этом в феврале прошлого года старший научный сотрудник Center for the National Interest Гарри Казианис в своей статье для журнала National Interest отмечал, что корабль может устареть раньше ввода в строй.

Эксперт отмечал, что Китай и Россия разрабатывают ракетные системы большого радиуса действия, которые могут наносить массовые удары с нескольких точек. В то же время американские ВМС приняли решение сократить расстояние полета размещенных на авианосце самолетов до 800 километров.

"Боюсь, если мы не оснастим самое дорогое вооружение США техникой, которая необходима для нанесения ударов на дальние расстояния, авианосец может присоединиться к кораблям прошлого в качестве плавучего музея быстрее, чем хотелось бы", — писал Казианис.

У кого самый большой авианосный флот

Современные авианосцы используются в качестве подвижного аэродрома в открытом море. Главной ударной силой кораблей этого типа является палубная авиация. Кроме того, все авианосцы способны нести ядерное или ракетное вооружение.

Сейчас самым большим авианосным флотом располагают США. С учетом Gerald R. Ford на вооружении ВМС страны стоят 13 кораблей этого типа, еще десять находятся в резерве.

Американцы использовали авианесущие группы во всех конфликтах, в которых участвовали.

Собственными авианосцами также располагают Великобритания, Италия, Испания, Индия, Франция, Бразилия, Таиланд, Китай, Япония, Египет и Южная Корея. Так, например, Китай в конце апреля спустил на воду первый авианосец собственной постройки — Type 001A.

В составе российского ВМФ находится лишь один авианосец — "Адмирал Кузнецов". Он был спущен на воду в 1987 году, а с 1991-го заступил на дежурство. Корабль рассчитан на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

В ноябре прошлого года самолеты Су-33 совершили первые боевые вылеты с палубы "Адмирала Кузнецова" и нанесли удар по позициям террористов в Сирии. С тех пор крейсер не раз привлекался к боевым операциям.

США будут наращивать флот

В середине мая начальник штаба ВМС Джон Ричардсон заявил, что для того, чтобы конкурировать с другими странами, США должны наращивать свой флот.

"И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы", — цитировал Ричардсона портал Defense News

По словам военного, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон сослался на то, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях.

Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".

"Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно", — сказал он.

"Наращивание военно-морских сил предполагает увеличение числа кораблей. Сейчас наша цель — это флот, насчитывающий примерно 310 кораблей. Но если посмотреть на долгосрочный прогноз, то становится ясно, что для того, чтобы выйти за эти рамки, нам придется начать строить еще корабли", — добавил адмирал.

По словам Ричардсона, новой целью должно стать число в 355 кораблей.