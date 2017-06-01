США и Китай могут предложить Совбезу ООН расширить санкции против КНДР

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и Китай могут в четверг предложить Совету Безопасности ООН ввести санкции в отношении большего числа граждан и организаций КНДР в связи с продолжающимися испытаниями баллистических ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
В четверг американский минфин заявил, что США ввели санкции в отношении граждан РФ, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР. В заявлении отмечается, что под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings.
В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Самое недавнее из них было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 км.
В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в случае военной провокации КНДР Пхеньян получит стремительный ответ с учетом всего военного потенциала страны и союзных с ней США.