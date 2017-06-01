США и Китай могут предложить Совбезу ООН расширить санкции против КНДР

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. США и Китай могут в четверг предложить Совету Безопасности ООН ввести санкции в отношении большего числа граждан и организаций КНДР в связи с продолжающимися испытаниями баллистических ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

По словам дипломатов, СБ ООН может провести голосование по проекту резолюции для расширения целевого санкционного списка уже в пятницу. Как отмечает агентство, США на протяжении пяти недель вели с Китаем переговоры о возможных санкциях.

В четверг американский минфин заявил, что США ввели санкции в отношении граждан РФ, Китая и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы КНДР. В заявлении отмечается, что под санкции попал россиянин Игорь Мичурин (1978 года рождения), связанный с компанией Ardis-bearings.

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Самое недавнее из них было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 км.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в случае военной провокации КНДР Пхеньян получит стремительный ответ с учетом всего военного потенциала страны и союзных с ней США.