Место под солнцем: в Казахстане борются за право лежать в Пантеоне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Правительство Казахстана вынесло постановление о создании Национального Пантеона, который увековечит память выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие республики.

На территории мемориала уже начали хоронить особо отличившихся казахстанцев, за что в народе его тут же окрести VIP-кладбищем.

В обсуждении проекта Пантеона участвовали представители различных религиозных конфессий, в том числе ислама и христианства. Они поддержали идею погребения умерших по секторам, соответствующим религиозной принадлежности.

Все включено

Пантеон соорудили в 30 километрах от столицы республики Астаны. "Элитное" кладбище состоит из пяти частей: мемориального здания, музея с монументом "Стена памяти", надмогильных сооружений, административных, хозяйственных и вспомогательных строений, а также парковой и прилегающей зон.

Госслужба после смерти. Кто имеет право на место в пантеоне

Обеспечить себе место в Пантеоне уже при жизни могут строго определенные лица: министры, руководители госорганов и государственные мужи при должностях и наградах. Претендовать на право быть там захороненным могут также лица удостоенные звания "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического Труда". Супруги могут "застолбить" местечко в "элитке", только при одном маленьком условии – они должны умереть позже своего сановитого спутника жизни.

Мемориальный комплекс еще не построили, но казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что он точно не будет похож на пирамиду Хеопса или мавзолей Ленина. Разве что, он будет напоминать Кремлевскую стену.

Политолог убежден, что собственно Пантеон и был создан для того, чтобы даже после смерти видные люди продолжали "служить" родине. Для этого и денег не жаль – проектная стоимость комплекса – более 300 миллионов рублей в местной валюте.

Битва столиц за "элитарное кладбище"

Время от времени среди местных чиновников начинаются дискуссии, где погребать видных деятелей государства. Одни госорганы настаивают на Астане, другие предлагают хоронить на малой родине. В итоге решение принимается путем компромисса между родственниками и "сослуживцами".

Стоит понимать, что в Казхастане до сих пор идет соперничество между Алма-Атой и Астаной. В первой столице даже пытались создать своего рода аналог Кремлевской стены в Парке 28 панфиловцев.

Астана же является главным городом государства всего два десятилетия и по многим вопросам до сих пор не может перехватить инициативу у Алма-Аты. Южная столица все еще остается культурным, образовательным, научным и финансовым центром. Да и Кенсайское кладбище в Алма-Ате более престижно, чем другие погосты страны. Именно здесь похоронен друг дорогого Леонида Ильича – Динмухамед Кунаев. В общем, Пантеон – еще одна попытка обыграть столичный статус Астаны.

Покупка-продажа элитных "двух метров"

После появления текста постановления о Национальном Пантеоне в социальных сетях Казахстана появились многочисленные шуточные "объявления" о покупке-продаже мест на элитном кладбище.

"Есть два vip-места в Пантеон в самом центре, с отличным панорамным видом. Справа от места будет лежать министр, слева заслуженный деятель культуры. Есть одно подешевле между акимом области и председателем нацбанка. Дорого, торг, паркинг в подарок", — пишет Ринат Балгабаев.

Еще одно "предложение" места в Национальном Пантеоне от пользователя Facebook Азамата Майтанова: "Объявление "Сдам в долгосрочную аренду место в Национальном пантеоне, буквально в 10 метрах от его Сиятельства, (элитные соседи, справа – олигарх, слева – члены "Нур Отана" (правящая партия), личное место на автостоянке) или продам".

Обозреватель Дмитрий Покидаев в свою очередь делает прогноз: "следующим лотом Народного IPO будет 10% земли на территории Пантеона. Управляющей Пантеоном компанией определят египтян, дабы перенять их передовой опыт в бальзамировании, после чего доходность на одну простую акцию этого лота превысит доходность КазТрансОйла – и Пантеон будет провозглашен казахстанским экономическим чудом".

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