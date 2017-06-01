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В мире

"Вы уже отвечали": Путин встретился с руководством международных СМИ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (249)
15:0101.06.2017
02840
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с руководством ведущих международных информационных агентств и рассказал им о "хлещущей через край" из некоторых стран русофобии, а также вновь ответил на обвинения во вмешательстве России в зарубежные выборы.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СМИ рассказали, что Путин думает о Трампе
Путин в начале встречи отметил, что мероприятия в данном формате проходят в рамках форума регулярно, хотя ранее общение происходило по ночам. "Мы так очень поздно встречались и еще позднее заканчивали. В этот раз у нас есть такая возможность поговорить, что называется, на свежую голову", — сказал российский президент.

"Свежие головы" руководителей информагентств, впрочем, не породили каких-то новых тем, президенту РФ повторили многократно звучавшие и столько же раз отвеченные вопросы.

Россия неудержимая

Президент РФ начал свое общение с главами информагентств с заявления, что русофобия в некоторых странах очевидна и связана с тем, что утверждается многополярный мир, что не нравится монополистам. "Из некоторых стран прямо так и хлещет через край",- констатировал Путин.

Он заявил, что Россия борется за свои законные интересы, а ее пытаются сдерживать. "Утверждается многополярный мир, происходит это, не в последнюю очередь, благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть: за свои законные интересы. Это первая часть. Вторая заключается в том, что некоторые время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе экономического характера", — сказал Путин.

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия думает, как отвечать на угрозы своей безопасности, заявил Путин
Попытки сдерживать Россию не работают, эффект нулевой, заявил Путин. Он выразил надежду, что русофобские настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

"Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику", — сказал российский лидер.

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", — добавил Путин.

Снова хакеры

Глава немецкого информагентства, среди прочего, спросил о том, считает ли президент РФ возможным вмешательство российских хакеров в предстоящие парламентские выборы в Германии. "Я знаю, что вы уже отвечали на него", — предварил гость из Германии свой вопрос, один из самых часто задаваемых представителями иностранных медиа с тех пор, когда о возможном вмешательстве заговорили после президентской кампании в США.

Путин заявил, что хакеры могут быть где угодно, в любой стране мира, на государственном уровне Россия этим не занимается.

"Конечно, общий фон межгосударственных отношений имеет значение и в этом случае, потому что хакеры — люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", — сказал Путин.

"Но на государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное, вот что самое главное", — сказал глава государства.

Никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход любой избирательной кампании, сказал Путин. "Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия на государственном уровне борется с хакерами.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ни одна из иностранных компаний не ушла из России, заявил Путин
Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Москва-Берлин

Москва и Берлин продолжат сотрудничать и после завершения выборов, отметил российский лидер. "На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия, и эффективный способ сотрудничества. У меня сомнений больших нет — вообще нет никаких сомнений на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", — сказал Путин.

Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Путин заявил, что добиться демилитаризации Курил можно
Как подчеркнул президент, кооперация между двумя странами в ряде экономических отраслей, а также взаимозависимость такова, что от ее успешного развития "зависят десятки, если не сотни тысяч рабочих мест — как в Германии, так и в России". "Это важнейший фактор нашего сосуществования в сегодняшнем мире и в Европе тем более", — добавил Путин.

Он заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель есть и разногласия, и точки соприкосновения, но предпочтений в вопросе предстоящих в Германии выборов у Москвы нет, главное — настрой на конструктив.

Президент отметил, что лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который будет соперничать на выборах с возглавляемым Меркель политическим объединением, он практически не знает. "Но это опытный человек, он давно в политике — и в европейской, и в немецкой, вернулся недавно в немецкую политику", — сказал Путин.

"Нам в принципе — и когда я говорю нам, имею в виду всю команду российскую — нам, в общем-то, все равно с кем работать. Главное, чтобы эти люди были так же, как и мы, настроены на конструктивное взаимодействие. У нас здесь нет никаких предпочтений", — сказал Путин.

Он добавил, что ни одна из иностранных компаний, в том числе немецких, не ушла с российского рынка, несмотря на сложности политического и экономического характера. Путин отметил, что объемы торговли с ФРГ восстанавливаются, и рост в первом квартале 2017 года составил около 40%.

АнтиПРО

Высказался Путин и на тему развертывания американской ПРО. Как заявил российский лидер, США найдут предлог для расширения этой системы, даже если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы. "И мы, конечно, должны думать над этим", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
По словам президента, "когда мы говорили о системе ПРО американской в Европе, нам все время говорили и ссылались на Иран, что это делается для того, чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана".

Однако на сегодняшний день подписан договор с Ираном, нет никакой угрозы, но "система ПРО, ее строительство продолжается быстрыми темпами", подчеркнул Путин.

Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, это вызов для России, заявил президент. Расширение системы подталкивает к гонке вооружений, "новый виток создает".

Курилы

Россия думает, как купировать угрозы своей безопасности на подступах к границам, включая Курильские острова, заявил Путин. "Мы все время думаем: "А как ответить? (на расширение ПРО США — ред.)". Мы думаем совершенствовать систему преодоления систем ПРО… То же самое с (Курильскими) островами: мы думаем, как обеспечить безопасность, мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин: США найдут предлог для расширения ПРО независимо от решений КНДР
Наращивание военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах — не инициатива России, Москва реагирует на укрепление у своих границ, сказал он. По словам президента, на востоке происходит то же самое, что и на западных границах РФ, к которым продвигается инфраструктура НАТО: в регион направляются американские авианосцы, создаются элементы систем ПРО.

"Что мы должны делать, смотреть на это что ли просто безвольно? Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что не согласен с тем, что РФ в одностороннем порядке, инициативно начинает милитаризацию. "Нет, это просто вынужденный ответ на то, что происходит в регионе", — заявил Путин.

По его словам, Россию это очень беспокоит, она постоянно об этом говорит в течение десяти лет. "Это разрушает стратегический баланс в мире", — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что мировые СМИ молчат об этих процессах. "Мир молчит, как будто ничего не происходит. Нас никто не слушает — или слушает, но дальше ничего не транслируется. Общественность мировая живет вообще в неведении того, что происходит, а происходит очень серьезный, очень тревожный процесс", — сказал Путин.

Путин заявил, что добиться демилитаризации Курильских островов можно, но этого недостаточно, поскольку надо снижать напряженность во всем регионе. "В целом и только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть сейчас, просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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