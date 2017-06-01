"Вы уже отвечали": Путин встретился с руководством международных СМИ

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с руководством ведущих международных информационных агентств и рассказал им о "хлещущей через край" из некоторых стран русофобии, а также вновь ответил на обвинения во вмешательстве России в зарубежные выборы.

Путин в начале встречи отметил, что мероприятия в данном формате проходят в рамках форума регулярно, хотя ранее общение происходило по ночам. "Мы так очень поздно встречались и еще позднее заканчивали. В этот раз у нас есть такая возможность поговорить, что называется, на свежую голову", — сказал российский президент.

"Свежие головы" руководителей информагентств, впрочем, не породили каких-то новых тем, президенту РФ повторили многократно звучавшие и столько же раз отвеченные вопросы.

Россия неудержимая

Президент РФ начал свое общение с главами информагентств с заявления, что русофобия в некоторых странах очевидна и связана с тем, что утверждается многополярный мир, что не нравится монополистам. "Из некоторых стран прямо так и хлещет через край",- констатировал Путин.

Он заявил, что Россия борется за свои законные интересы, а ее пытаются сдерживать. "Утверждается многополярный мир, происходит это, не в последнюю очередь, благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть: за свои законные интересы. Это первая часть. Вторая заключается в том, что некоторые время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе экономического характера", — сказал Путин.

Попытки сдерживать Россию не работают, эффект нулевой, заявил Путин. Он выразил надежду, что русофобские настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

"Конечно, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует такую политику", — сказал российский лидер.

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Мы совершенно очевидно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", — добавил Путин.

Снова хакеры

Глава немецкого информагентства, среди прочего, спросил о том, считает ли президент РФ возможным вмешательство российских хакеров в предстоящие парламентские выборы в Германии. "Я знаю, что вы уже отвечали на него", — предварил гость из Германии свой вопрос, один из самых часто задаваемых представителями иностранных медиа с тех пор, когда о возможном вмешательстве заговорили после президентской кампании в США.

Путин заявил, что хакеры могут быть где угодно, в любой стране мира, на государственном уровне Россия этим не занимается.

"Конечно, общий фон межгосударственных отношений имеет значение и в этом случае, потому что хакеры — люди свободные, как художники: настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Также и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", — сказал Путин.

"Но на государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное, вот что самое главное", — сказал глава государства.

Никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход любой избирательной кампании, сказал Путин. "Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия на государственном уровне борется с хакерами.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Москва-Берлин

Москва и Берлин продолжат сотрудничать и после завершения выборов, отметил российский лидер. "На мой взгляд, если и мы, и наши партнеры будут руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а фундаментальными интересами наших стран, наших народов, то мы точно найдем не только точки соприкосновения, но и правильный путь взаимодействия, и эффективный способ сотрудничества. У меня сомнений больших нет — вообще нет никаких сомнений на этот счет, потому что у нас очень много взаимных интересов", — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, кооперация между двумя странами в ряде экономических отраслей, а также взаимозависимость такова, что от ее успешного развития "зависят десятки, если не сотни тысяч рабочих мест — как в Германии, так и в России". "Это важнейший фактор нашего сосуществования в сегодняшнем мире и в Европе тем более", — добавил Путин.

Он заявил, что с канцлером ФРГ Ангелой Меркель есть и разногласия, и точки соприкосновения, но предпочтений в вопросе предстоящих в Германии выборов у Москвы нет, главное — настрой на конструктив.

Президент отметил, что лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который будет соперничать на выборах с возглавляемым Меркель политическим объединением, он практически не знает. "Но это опытный человек, он давно в политике — и в европейской, и в немецкой, вернулся недавно в немецкую политику", — сказал Путин.

"Нам в принципе — и когда я говорю нам, имею в виду всю команду российскую — нам, в общем-то, все равно с кем работать. Главное, чтобы эти люди были так же, как и мы, настроены на конструктивное взаимодействие. У нас здесь нет никаких предпочтений", — сказал Путин.

Он добавил, что ни одна из иностранных компаний, в том числе немецких, не ушла с российского рынка, несмотря на сложности политического и экономического характера. Путин отметил, что объемы торговли с ФРГ восстанавливаются, и рост в первом квартале 2017 года составил около 40%.

АнтиПРО

Высказался Путин и на тему развертывания американской ПРО. Как заявил российский лидер, США найдут предлог для расширения этой системы, даже если Северная Корея объявит о свертывании своей ядерной программы. "И мы, конечно, должны думать над этим", — сказал Путин.

По словам президента, "когда мы говорили о системе ПРО американской в Европе, нам все время говорили и ссылались на Иран, что это делается для того, чтобы купировать иранскую ядерную программу и угрозу, якобы исходившую из Ирана".

Однако на сегодняшний день подписан договор с Ираном, нет никакой угрозы, но "система ПРО, ее строительство продолжается быстрыми темпами", подчеркнул Путин.

Россия не будет безвольно смотреть на разрастание американской ПРО, включая появление ее элементов в Южной Корее, это вызов для России, заявил президент. Расширение системы подталкивает к гонке вооружений, "новый виток создает".

Курилы

Россия думает, как купировать угрозы своей безопасности на подступах к границам, включая Курильские острова, заявил Путин. "Мы все время думаем: "А как ответить? (на расширение ПРО США — ред.)". Мы думаем совершенствовать систему преодоления систем ПРО… То же самое с (Курильскими) островами: мы думаем, как обеспечить безопасность, мы думаем, как на дальних подступах купировать угрозы. В этом смысле острова — достаточно удобное место", — подчеркнул российский лидер.

Наращивание военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах — не инициатива России, Москва реагирует на укрепление у своих границ, сказал он. По словам президента, на востоке происходит то же самое, что и на западных границах РФ, к которым продвигается инфраструктура НАТО: в регион направляются американские авианосцы, создаются элементы систем ПРО.

"Что мы должны делать, смотреть на это что ли просто безвольно? Нет, так не будет. Мы соответствующим образом реагируем", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что не согласен с тем, что РФ в одностороннем порядке, инициативно начинает милитаризацию. "Нет, это просто вынужденный ответ на то, что происходит в регионе", — заявил Путин.

По его словам, Россию это очень беспокоит, она постоянно об этом говорит в течение десяти лет. "Это разрушает стратегический баланс в мире", — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что мировые СМИ молчат об этих процессах. "Мир молчит, как будто ничего не происходит. Нас никто не слушает — или слушает, но дальше ничего не транслируется. Общественность мировая живет вообще в неведении того, что происходит, а происходит очень серьезный, очень тревожный процесс", — сказал Путин.

Путин заявил, что добиться демилитаризации Курильских островов можно, но этого недостаточно, поскольку надо снижать напряженность во всем регионе. "В целом и только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть сейчас, просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны", — сказал он.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.