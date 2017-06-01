С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "на полях" ПМЭФ сравнила Молдавию с США в связи с решениями, которые Кишинев принял в отношении российских дипломатов, объявив их персонами нон грата.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправятся на родину 3 июня.

"Что касается Молдовы, то это вопрос какой-то внутриполитической истории. Вы слышали заявления, которые были сделаны со стороны правительства (Молдавии). Вы слышали диаметрально противоположные заявления, которые сделал президент этой страны (Игорь Додон – ред.). К российским дипломатам, к российским представителям дипломатическим на территории этой страны, к их деятельности это не имеет никакого отношения", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"

По ее словам, "это внутриполитические разборки, очень похожие на то, что происходит в Соединенных Штатах, к сожалению".

"Очень бы хотелось, чтобы Молдавия более походила на США в других вопросах: экономика, бизнес, финансы. Но пошли по другому сценарию и стали похожи на (США) в такой не самой лучшей сфере", — добавила Захарова.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума