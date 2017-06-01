В ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Презентация и спецгашение художественной почтовой марки в честь трагически погибшей в прошлом году правозащитницы Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) прошла в Луганске, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУП "Почта ЛНР".
"Уникальность данного события заключается еще и в том, что впервые в истории почтовых предприятий ЛНР и ДНР данная художественная марка введется в обращение с одинаковым изображением, портретом Глинки Елизаветы Петровны одновременно на территориях двух республик", — сообщили в пресс-службе.
На презентацию и спецгашение марки, приуроченные к празднованию Международного дня защиты детей, прибыл министр связи самопровозглашенной ДНР Виктор Яценко. Он уточнил, что такое же мероприятие проходит 1 июня и в ДНР. "Мы инициировали этот проект, и наши коллеги из Луганска его поддержали", — сказал он.
Яценко сообщил, что занималась разработкой данной марки художница из Екатеринбурга, которая ранее разрабатывала макеты конвертов, посвященных погибшим героям ДНР.
"В ДНР марка вышла ограниченным тиражом в 20 тысяч экземпляров. Мы эту марку, прежде всего, относим к памятному дню. Сегодня День защиты детей, а доктор Лиза – это символ детей", — пояснил министр.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
Основатель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве.
В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США.
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
Живя в США, Глинка впервые познакомилась с работой хосписов и основала свой фонд VALE Hospice International.
После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.
Глинка занималась передачей на Донбасс медикаментов и продуктов питания, эвакуировала больных и раненых детей.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.
Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
В 2016 году Елизавета Глинка ездила в Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств и организацией медицинской помощи гражданскому населению страны.
Глинка курировала работу хосписов в нескольких городах России, а также в Армении и Сербии.
Елизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных.
Глава фонда "Справедливая помощь" во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону.
Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса".
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
Жизнь Елизаветы Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. Она была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ. Самолет потерпел крушение в Черном море.