В ЛНР презентовали почтовую марку в честь Доктора Лизы

ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Презентация и спецгашение художественной почтовой марки в честь трагически погибшей в прошлом году правозащитницы Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) прошла в Луганске, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУП "Почта ЛНР".

"Уникальность данного события заключается еще и в том, что впервые в истории почтовых предприятий ЛНР и ДНР данная художественная марка введется в обращение с одинаковым изображением, портретом Глинки Елизаветы Петровны одновременно на территориях двух республик", — сообщили в пресс-службе.

На презентацию и спецгашение марки, приуроченные к празднованию Международного дня защиты детей, прибыл министр связи самопровозглашенной ДНР Виктор Яценко. Он уточнил, что такое же мероприятие проходит 1 июня и в ДНР. "Мы инициировали этот проект, и наши коллеги из Луганска его поддержали", — сказал он.

Яценко сообщил, что занималась разработкой данной марки художница из Екатеринбурга, которая ранее разрабатывала макеты конвертов, посвященных погибшим героям ДНР.

"В ДНР марка вышла ограниченным тиражом в 20 тысяч экземпляров. Мы эту марку, прежде всего, относим к памятному дню. Сегодня День защиты детей, а доктор Лиза – это символ детей", — пояснил министр.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.