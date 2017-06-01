Сербия заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетике, заявил Дачич

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Белград заинтересован в расширении сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и увеличении товарооборота, заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич.
"Республика Сербия придает исключительно большое значение экономическому сотрудничеству со всеми важнейшими мировыми игроками. Мы весьма заинтересованы в более масштабном присутствии иностранных компаний, иностранного капитала на сербском рынке", — сказал Дачич, выступая на ПМЭФ-2017.
По словам министра, не является секретом то, что "РФ является стратегическим, политическим, экономическим и одним из ведущих торговых партнеров Сербии, и что Российская Федерация входит в ряд ведущих иностранных инвесторов в экономику Сербии".
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.