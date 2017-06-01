Сербия заинтересована в сотрудничестве с Россией в энергетике, заявил Дачич

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Белград заинтересован в расширении сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и увеличении товарооборота, заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Республика Сербия придает исключительно большое значение экономическому сотрудничеству со всеми важнейшими мировыми игроками. Мы весьма заинтересованы в более масштабном присутствии иностранных компаний, иностранного капитала на сербском рынке", — сказал Дачич, выступая на ПМЭФ-2017.

По словам министра, не является секретом то, что "РФ является стратегическим, политическим, экономическим и одним из ведущих торговых партнеров Сербии, и что Российская Федерация входит в ряд ведущих иностранных инвесторов в экономику Сербии".

"Сербия заинтересована в продвижении положительных тенденций и желает активизировать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, увеличить объем товарообмена и расширить номенклатуру товаров, участвующих в нем, завершить реализацию существующих и начать новые инфраструктурные проекты", — констатировал Дачич.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.