Дети из ЛНР записали обращение к Порошенко с просьбой прекратить бомбежки

ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Дети самопровозглашенной Луганской народной республики записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом к миру, в нём они просят "не бомбить больше их родные города", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В опубликованном видеообращении дети, живущие в республике, призвали президента Украины, остановить солдат украинской армии и не бомбить больше их родные города", — пояснили в оборонном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что данное обращение уже размещено на различных медиаресурсах в интернете, в том числе на официальном канале Народной милиции в YouTube.

"Скажите своим солдатам, что здесь, на Луганщине, живут дети, которые хотят мира, хотят жить в радости со своими родными, а не проливать слезы от страшных взрывов. Я очень прошу вас – прекратите эту страшную войну…", — процитировал часть обращения собеседник агентства.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.