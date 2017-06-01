Дети из ЛНР записали обращение к Порошенко с просьбой прекратить бомбежки

ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Дети самопровозглашенной Луганской народной республики записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом к миру, в нём они просят "не бомбить больше их родные города", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что данное обращение уже размещено на различных медиаресурсах в интернете, в том числе на официальном канале Народной милиции в YouTube.
"Скажите своим солдатам, что здесь, на Луганщине, живут дети, которые хотят мира, хотят жить в радости со своими родными, а не проливать слезы от страшных взрывов. Я очень прошу вас – прекратите эту страшную войну…", — процитировал часть обращения собеседник агентства.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.