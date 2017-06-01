Нужен механизм, позволяющий избежать обострений в Донбассе, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин заявил о необходимости разработать механизм, который позволит избежать "сезонных обострений" ситуации в регионе.

Ранее Пушилин заявлял, что в ДНР опасаются очередного "сезонного обострения" в конце августа к годовщине празднования Дня независимости Украины. Этот государственный праздник отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.

"Мы будем, со своей стороны, проговаривать действие режима прекращения огня, но здесь важно сосредоточиться на августе-месяце. Я говорил, что есть "сезонные обострения". Это из года в год повторяется. И здесь важно, чтобы механизм был разработан, чтобы обострение в этом году не произошло", — заявил Пушилин журналистам.

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