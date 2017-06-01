Китай продолжит поддерживать Парижское соглашение по климату

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай высоко оценивает достигнутый мировым сообществом консенсус в вопросе борьбы с изменениями климата при заключении Парижского соглашения и намерен продолжать свое участие в нем вне зависимости от воли и действий других стран, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

"Вне зависимости от изменения позиции других стран, мы продолжим поддерживать растущую значимость экологического и инновационного развития, мы будет принимать необходимые меры для борьбы с изменением климата и продолжим участвовать в многостороннем процессе, касающемся этой проблемы",- сказала дипломат.

По ее словам, Парижское соглашение стало наиболее важным консенсусом всего мирового сообщества, члены которого преследуют одну и ту же цель. Дипломат также отметила, что борьба с изменением климата представляет собой серьезный вызов для всего мирового сообщества, и ни одна страна не может развиваться без учета этой проблемы.

"Мы хотим сотрудничать с ЕС, чтобы расширить нашу координацию и практическое сотрудничество в вопросах изменения климата, чтобы поддержать связанный с этим многосторонний процесс", — добавила Хуа Чуньин.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.