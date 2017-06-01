На аукционе в Нью-Йорке гитару Джерри Гарсии продали за $1,9 млн

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Гитара американского музыканта, вокалиста группы Grateful Dead Джерри Гарсии, продана на благотворительном аукционе в Нью-Йорке за 1,9 миллиона долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, на этой гитаре, которую Гарсия назвал "Волк", музыкант играл на всех концертах. Ранее одна принадлежала музыканту и режиссеру Дэниелу Притцкеру, который приобрел ее в 2002 году за 790 тысяч долларов.

"Я с детства был фанатом группы. Играть на этой легендарной гитаре в течение последних 15 лет было честью для меня", — заявил Притцкер.

Джерри Гарсия считается основоположником психоделического рока на западном побережье США. Гарсия был также первым музыкантом, который сыграл соло на педальной гавайской гитаре. Стать виртуозом Гарсия смог даже несмотря на свою искалеченную правую руку — еще в юности он случайно лишился двух фаланг на среднем пальце правой руки. Музыкант скончался в 1995 году.