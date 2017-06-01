В ДНР пройдет акция "Ангелы" в память о детях, погибших во время конфликта

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Акция "Ангелы" в память о погибших в результате боевых действий детях впервые пройдет в самопровозглашенной Донецкой народной республике в Международный день защиты детей, сообщили в четверг РИА Новости в общественном движении "Молодая республика".

"Республиканская акция "Ангелы" проводится впервые. В небо будут запущены небесные фонарики в память о всех детях, погибших в результате боевых действий, погибших не только у нас, но и в других странах. Сегодня в Донбассе идет война, и каждый день дети подвергаются опасности. Очень важно, чтобы мир объединился и победил эту проблему", — сказали в общественном движении.

По словам организаторов, акцию поддержали в Южной Осетии и самопровозглашенной ЛНР. Также к ней присоединятся жители Италии, Греции, Сербии, Германии, Финляндии, которые вечером запустят небесные фонарики в память о погибших детях.

"Акция пройдет во всех городах республики, а также в городах Донбасса на подконтрольной Украине территории. Около тысячи человек будут точно только в Донецке, плюс по городам республики. Думаю, не менее 1,5 тысячи человек примут участие акции на территории республики", — добавили в общественной организации.

В мае в аппарате омбудсмена ДНР заявляли, что с начала конфликта на территории республики погибли 4,44 тысячи человек, в том числе 75 детей в возрасте до 18 лет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.