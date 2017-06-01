Киев заявляет о затишье в Донбассе после объявленного перемирия

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Относительное затишье установилось в зоне военной операции в Донбассе после объявленного с 1 июня перемирия, заявил в четверг пресс-секретарь штаба военной операции украинских силовиков Антон Миронович.
"В целом, если сравнивать с предыдущими днями, с предыдущими неделями, сегодня в зоне проведения антитеррористической операции установилось относительное затишье. Относительное, потому что, несмотря на те договоренности, которые достигнуты были вчера, у нас уже есть информация о двух фактах применения… оружия", — заявил Миронович в эфире телеканала "112 Украина".
При этом, по его словам, обстрелы низкой интенсивности и неприцельные, Миронович предположил, что их совершили из-за неосведомленности о перемирии.
Также он заявил, что украинские военные не открывали огонь после объявленного с 1 июня режима тишины в Донбассе. "Надеемся, что они (ополченцы — ред.) все же будут соблюдать режим тишины в течение сегодняшнего дня… Все надеемся, что будет перемирие", — добавил Миронович.
С начала 2017 года противоборствующие стороны в Донбассе не раз объявляли о введении режима тишины. По сообщениям министерства обороны самопровозглашенной ДНР, полное прекращение огня длилось не более 12 часов.
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