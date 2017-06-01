В ДНР прибыл глава миссии ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (3)

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан пересек линию соприкосновения в Донбассе и находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель силового ведомства ДНР.

"Глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан пересек линию соприкосновения и прибыл на территорию ДНР. Сегодня он должен посетить Горловку ", — сказал представитель ведомства.

Накануне источник в правительстве ДНР сообщил, что Апакан планирует 1 июня посетить Горловку, расположенную у линии соприкосновения в Донбассе.