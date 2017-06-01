NYT: Трамп может помешать Коми выступить в сенате США

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп вправе помешать бывшему директору ФБР Джеймсу Коми выступить на слушаниях в американском сенате, пишет газета New York Times.

"Как сообщили представители конгресса, сенаторы ожидают, что Коми выступит на следующей неделе по поводу его общения с Трампом. Это будет испытанием Белого дома на готовность сотрудничать с расследованием по деятельности сотрудников Трампа", — говорится в сообщении.

Там указывается, что "включение в календарь этих в высшей степени ожидаемых слушаний заставит Трампа решить, воспользоваться ли ему исполнительной привилегией и запретить Коми выступать".

Как пишет NYT, "ожидается, что Коми будут спрашивать о нескольких разговорах с президентом, в одном из которых Трамп призывал прекратить расследование в отношении его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна".

Ранее газета выступила с утверждением, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна. Белый дом это отрицает. По заявлению издания, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме. Позже глава надзорного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.

Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять обязанности. Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией" был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, свои расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.