Лидеры США и Вьетнама призвали к выполнению резолюций СБ ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду выразили опасения в связи с запусками ракет КНДР и призвали к выполнению резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Два лидера выразили опасения в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР, которые нарушают многочисленные резолюции СБ ООН. Обе стороны высказались в пользу денуклеаризации Корейского полуострова и призвали все заинтересованные стороны выполнять все соответствующие резолюции СБ", — говорится в документе.