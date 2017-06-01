США поздравили Македонию с формированием нового правительства

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США поздравили в среду Македонию с формированием нового правительства, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"США поздравляют премьер-министра Македонии Зорана Заева и парламентское большинство с формированием нового правительства", — говорится в заявлении.

Там подчеркивается, что "США как друг Македонии рассчитывают на сотрудничество с новым правительством, которое стремится к выполнению евроатлантических ожиданий страны путем внедрения срочных реформ в поддержку правопорядка и юридической системы, свободы прессы и подотчетности правительства".

Собрание (парламент) Македонии проголосовало в ночь на четверг большинством в 62 голоса из всего 120 депутатов за новое правительство республики во главе с лидером Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым.