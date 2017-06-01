Трамп в разговоре с президентом Афганистана осудил теракт в Кабуле

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду в разговоре с афганским коллегой Ашрафом Гани осудил теракт в Кабуле, сообщил по итогам телефонного разговора двух лидеров Белый дом.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств. При взрыве погибли 90 человек, еще 380 получили ранения, среди пострадавших — дипломаты, сотрудники и охранники посольств, журналисты.

Как указывается в сообщении, Трамп "осудил теракт, совершенных в священный месяц Рамадан, подчеркнув варварскую природу террористов, которые являются врагами всех цивилизованных людей". Он также отметил мужество афганских спасателей.

Американский лидер "поблагодарил афганские силы безопасности за их неустанные усилия по защите народа от врагов, которые стремятся лишить людей безопасности и процветания". Также в сообщении подчеркивается, что "посольство США сотрудничает с партнерами в Афганистане и в коалиции в оказании помощи пострадавшим и в поддержке правительства в преследовании ответственных за теракт".